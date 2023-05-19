Чернышенко: товарооборот России и Кубы вырос в три раза

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о перспективах сотрудничества России и Кубы. Фото: пресс-служба заместителя Председателя Правительства России Дмитрия Чернышенко.

Товарооборот России и Кубы вырос по итогам года в три раза. Такие данные озвучил заместитель Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

«Товарооборот по итогам 2022 года вырос в 3 раза до 452 млн долларов, а по итогам 4-х месяцев 2023 года увеличился в 9 раз до 137,6 млн долларов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сказал Чернышенко во время 20-го заседания Межправительственной Российско-Кубинской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, где были согласованы основные направления развития торгово-экономического и научно-технического сотрудничества на период до 2030 года.

«Идет согласование формата работы российских банков на Кубе, переходим на расчеты по проектам в рублях. Ожидаем, что в ближайшее время российскими картами «Мир» можно будет расплачиваться на кубинских курортах, что позитивно отразится на туристической отрасли. В этом году впервые запущены круглогодичные туристические программы на Кубу, а с конца мая планируем увеличить количество прямых чартерных рейсов», - рассказал Дмитрий Чернышенко, добавив, что в Гаване будет создан Российский торговый дом, а в транспортно-логистической сфере формируются удобные маршруты для морских грузоперевозок.

В рамках гуманитарной поддержки Россия в феврале 2023 года поставила на Кубу 25 тыс. тонн пшеницы, планируется безвозмездная поставка 14,5 тысяч светильников для улиц кубинской столицы.

Вице-премьер отметил, что что Куба – ключевой партнер России и надежный союзник в регионе Латинской Америки и Карибского бассейна.