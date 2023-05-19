Великобритания запретила импорт алмазов из России

Великобритания запретила ввоз алмазов из России. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Великобритания ввела новые ограничения на импорт из России. Об этом объявил в четверг 18 мая на встрече G7 в Японии сообщил британский премьер-министр Риши Сунак.

Речь идет об эмбарго на ввоз в Великобританию российских алмазов. Будет заморожен экспортный рынок алмазов на сумму в 4 миллиарда долларов, уточнил Сунак.

Также Британия объявляет эмбарго на ввоз из России меди, алюминия и никеля и вводит санкции дополнительно против 86 связанных с российским военно-промышленным комплексом лиц и компаний.

Ранее сообщалось, что США включат в новый пакет антироссийских санкций около 300 компаний, судов и самолетов.

Тем временем Минфин США создаст отдел изучения последствий собственных санкций. Группа экономистов будет анализировать побочный ущерб от санкций, чтобы выяснить необходимость в их корректировке.

Ранее в Росфинмониторинге рассказали, почему санкции против России приносят вред другим странам.

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