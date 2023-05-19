Постпред Британии в ООН Вудворт рассказала о применении Лондоном снарядов с обедненным ураном

Постпред Британии в ООН заявила о длительном применении снарядов с обедненным ураном. Фото: REUTERS

Великобритания применяла снаряды с обедненным ураном в течение десятилетий. Об этом заявила постоянный представитель страны при ООН Барбара Вудворт.

Дипломат назвала обедненный уран «стандартным компонентом» бронебойных снарядов.

«Британская армия применяла обедненный уран в своих бронебойных снарядах десятилетиями. Это стандартный компонент и не имеет никакого отношения к ядерному оружию или потенциалу», - сказала Вудворт во время заседания Совета Безопасности ООН, на котором обсуждались поставки западного оружия Киеву.

Тем временем постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия оставляет за собой право на любые меры для нейтрализации угроз со стороны Украины.

Ранее в Бундестаге предупредили о последствиях применения боеприпасов с обедненным ураном на Украине.

Напомним, НАТО поставила Украине токсичные боеприпасы для применения против России, но их удалось подорвать до того, как они попали на поле боя.

Что это за боеприпасы и чем они так страшны, читайте здесь на KP.RU.

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