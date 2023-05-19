В Ровенской области Украины прогремела серия взрывов

В ночь на 19 мая в Ровенской области Украины звучат взрывы. Фото: REUTERS

Серия взрывов прогремела в Ровенской области Украины в ночь на 19 мая. Об этом сообщает украинский телеканал «Дом».

Ровенская область находится в западной части Украины.

Согласно данным карты оповещений специального украинского сервера, по состоянию на 03.30 пятницы 19 мая на всей территории страны звучат сирены воздушной тревоги.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Киевской, Черниговской, Хмельницкой и Днепропетровской областях звучат взрывы в ночь на 19 мая.

Также украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Харькове. По всей Харьковской области объявлена воздушная тревога.

Также сообщалось, что НАТО поставило Украине токсичные боеприпасы для применения против России, но их удалось подорвать до того, как они попали на поле боя.

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 мая 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Пучков: Зеленского ждет верная смерть (подробнее)