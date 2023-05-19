Италия направит 3,4 тысячи военных на укрепление восточного фланга НАТО

Италия направит 3,4 тысячи военнослужащих на укрепление восточного фланга НАТО. Фото: REUTERS

Италия направит 3,4 тысячи военнослужащих для укрепления восточного фланга Североатлантического альянса. Об этом заявил глава итальянского Минобороны Гвидо Крозетто. По словам Крозетто, они будут размещены на восточном фланге НАТО в течение 2023 года.

«Минобороны продолжит участие в реализуемых НАТО инициативах на восточном фланге: здесь обязательства значительны и предусматривают на 2023 год общий объем персонала в 3400 человек, что в рамках техники означает 600 средств, пять морских и около 30 воздушных единиц», - приводит издание Corriere della Sera заявление министра на совместном заседании комиссий по обороне и международным делам обеих палат итальянского парламента.

Ранее постпред Британии в ООН Вудворт рассказала о применении Лондоном снарядов с обедненным ураном. Британский дипломат назвала обедненный уран «стандартным компонентом» бронебойных снарядов.

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