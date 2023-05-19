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НовостиПолитика19 мая 2023 0:57

Италия направит 3,4 тысячи военных на укрепление восточного фланга НАТО

Об этом заявил министр обороны Италии Крозетто
Мария ПАВЛОВА
Италия направит 3,4 тысячи военнослужащих на укрепление восточного фланга НАТО.

Италия направит 3,4 тысячи военнослужащих на укрепление восточного фланга НАТО.

Фото: REUTERS

Италия направит 3,4 тысячи военнослужащих для укрепления восточного фланга Североатлантического альянса. Об этом заявил глава итальянского Минобороны Гвидо Крозетто. По словам Крозетто, они будут размещены на восточном фланге НАТО в течение 2023 года.

«Минобороны продолжит участие в реализуемых НАТО инициативах на восточном фланге: здесь обязательства значительны и предусматривают на 2023 год общий объем персонала в 3400 человек, что в рамках техники означает 600 средств, пять морских и около 30 воздушных единиц», - приводит издание Corriere della Sera заявление министра на совместном заседании комиссий по обороне и международным делам обеих палат итальянского парламента.

Ранее постпред Британии в ООН Вудворт рассказала о применении Лондоном снарядов с обедненным ураном. Британский дипломат назвала обедненный уран «стандартным компонентом» бронебойных снарядов.

Также сообщалось, что в США палата представителей запускает процедуру импичмента президента.

Тем временем у Пентагона заканчиваются деньги, выделенные для Украины.