Посол Украины в Турции Боднар: зерновая сделка не учитывает требований Москвы

Посол Украины заявил, что требования России не учитываются в зерновой сделке. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Зерновое соглашение не предусматривает выполнения требований Москвы. Такое заявление сделал посол Украины в Турции Василий Боднар в четверг 18 мая во время пресс-конференции, пишет РИА Новости.

Дипломат уточнил, что механизмы, прописанные в соглашении, дают возможность для вывоза украинской сельхозпродукции на международные рынки.

Напомним, в МИД России сообщили, что зерновая сделка продлена до 17 июля включительно. При этом, если за этот срок не будут решены все вопросы по данному соглашению, после 17 июля договоренность будет прекращена.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров назвал два месяца, на которые была продлена зерновая сделка, решающими в вопросе ее дальнейшей судьбы.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя продление зерновой сделки, заявила, что «перекосы» в исполнении договоренностей, возникшие во время действия первого соглашения, должны быть оперативно устранены.

Тем временем, политолог Георгий Бовт в интервью Радио «Комсомольская правда» объяснил, почему чисто экономически зерновая сделка не имеет смысла для России.