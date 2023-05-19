РИА Новости: СБУ пыталась завербовать душевнобольного в Херсонской области

Украинские спецслужбы пытались угрозами склонить к сотрудничеству душевнобольного. Фото: REUTERS

Украинские силовики угрозами пытались склонить душевнобольного жителя Херсонской области к сотрудничеству для выявления позиций российский войск. Об этом рассказывает РИА Новости со ссылкой на осведомленные источники в российских силовых структурах.

«Не находя поддержку среди обычных граждан, противник не гнушается вербовать лиц с различными расстройствами, в том числе душевнобольных, применяя при этом методы угроз и шантажа», - рассказал агентству источник.

Речь идет о жителе села Красное Олеге С., семья которого проживает на подконтрольной Киеву территории Херсонской области. Сотрудник СБУ пытался завербовать состоящего на учете в психоневрологическом диспансере мужчину, запугивая его применением насилия к его жене и дочери.

Тем временем в Биробиджане сотрудники ФСБ задержали подозреваемого в секретном сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ). По версии следствия, мужчина сливал спецслужбе информацию о спецоперации и вербовал тех, кто готов был нанести урон ЕАО. Заведено уголовное дело.

Ранее хакеры из «Армии спасения Украины» взломали сайты госресурсов Киева и заявили об атаке на офис Зеленского.

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