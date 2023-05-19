Посол Украины Пристайко: контрнаступление ВСУ может привести к большим потерям ВСУ

Украинский дипломат допустил большие потери среди ВСУ в случае предполагаемого контрнаступления. Фото: REUTERS

Предполагаемое контрнаступление ВСУ может привести к большим потерям среди военнослужащих. Такое мнение высказал посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко в интервью телеканалу ITV в четверг 18 мая.

«Я знаю, что это может быть очень ужасное лето», - сказал дипломат, отметив, что Запад «оказывает давление» на ВСУ.

Пристайко не озвучил число потерь, которые уже понесли украинские войска. Говоря о поддержке Запада, дипломат признал, что Украина может лишиться помощи США после президентских выборов 2024 года.

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Ранее экс-разведчик США Риттер высказал мнение, что ВСУ, скорее всего, никогда не пойдут в контрнаступление.

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