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НовостиПолитика19 мая 2023 2:53

Профессор Кац: Киев готовит Запад к провалу будущего контрнаступления

Эксперт считает, что Украина намеренно занижает значение возможного контрнаступления ВСУ
Мария ПАВЛОВА
Эксперт заявил, что Киев намеренно занижает значение предполагаемого контрнаступления.

Эксперт заявил, что Киев намеренно занижает значение предполагаемого контрнаступления.

Фото: REUTERS

Украина намеренно занижает значение предполагаемого контрнаступления ВСУ, чтобы не вызывать у западных стран необоснованных ожиданий. Такое мнение высказал профессор Факультета политики и государственного управления американского Университета Джорджа Мейсона Марк Кац.

Это делается с целью обеспечить положительную реакцию на даже самые незначительные «успехи» ВСУ, объяснил эксперт в интервью изданию Newsweek.

Ранее посол Украины в Великобритании Пристайко заявил, что контрнаступление ВСУ может привести к большим потерям ВСУ.

Напомним, военкор Александр Коц рассказал, как рискованный план российского командования сорвал контрнаступление Украины. Подробности здесь на KP.RU.

Почему украинское контрнаступление попадет в русскую мясорубку, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем экс-разведчик США Риттер высказал мнение, что ВСУ, скорее всего, никогда не пойдут в контрнаступление.

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