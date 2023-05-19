Профессор Кац: Киев готовит Запад к провалу будущего контрнаступления

Эксперт заявил, что Киев намеренно занижает значение предполагаемого контрнаступления. Фото: REUTERS

Украина намеренно занижает значение предполагаемого контрнаступления ВСУ, чтобы не вызывать у западных стран необоснованных ожиданий. Такое мнение высказал профессор Факультета политики и государственного управления американского Университета Джорджа Мейсона Марк Кац.

Это делается с целью обеспечить положительную реакцию на даже самые незначительные «успехи» ВСУ, объяснил эксперт в интервью изданию Newsweek.

Ранее посол Украины в Великобритании Пристайко заявил, что контрнаступление ВСУ может привести к большим потерям ВСУ.

Напомним, военкор Александр Коц рассказал, как рискованный план российского командования сорвал контрнаступление Украины. Подробности здесь на KP.RU.

Почему украинское контрнаступление попадет в русскую мясорубку, читайте здесь на KP.RU.

Тем временем экс-разведчик США Риттер высказал мнение, что ВСУ, скорее всего, никогда не пойдут в контрнаступление.

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