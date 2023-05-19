Российские военные предотвратили атаку ВСУ на соледаро-артемовском направлении

Российские военные предотвратили попытку атаки ВСУ на соледаро-авдеевском направлении.
Фото: Александр КОЦ
Российские военные предотвратили попытку атаки ВСУ на соледаро-артемовском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадима Астафьева.
Речь идет об украинской ротной тактической группе, которая предприняла попытку атаковать и понесла потери в живой силе и бронетехнике.
Также Астафьев сообщил о двух сбитых при помощи ЗРК «Бук-М3» ракетах HIMARS и сбитом на Авдеевском направлении украинском беспилотнике «Фурия».
Ранее украинские СМИ сообщили, что в Киевской, Черниговской, Хмельницкой и Днепропетровской областях звучат взрывы в ночь на 19 мая.
Также украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Харькове. По всей Харьковской области объявлена воздушная тревога.
Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 19 мая 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Дмитрий Пучков: Зеленского ждет верная смерть (подробнее)