Российские военные предотвратили атаку ВСУ на соледаро-артемовском направлении

Российские военные предотвратили попытку атаки ВСУ на соледаро-авдеевском направлении. Фото: Александр КОЦ

Российские военные предотвратили попытку атаки ВСУ на соледаро-артемовском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на начальника пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадима Астафьева.

Речь идет об украинской ротной тактической группе, которая предприняла попытку атаковать и понесла потери в живой силе и бронетехнике.

Также Астафьев сообщил о двух сбитых при помощи ЗРК «Бук-М3» ракетах HIMARS и сбитом на Авдеевском направлении украинском беспилотнике «Фурия».

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Киевской, Черниговской, Хмельницкой и Днепропетровской областях звучат взрывы в ночь на 19 мая.

Также украинские СМИ сообщали о нескольких взрывах в Харькове. По всей Харьковской области объявлена воздушная тревога.

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