Экс-глава Минобороны Тайваня заявил о «немыслимой цене» бесплатной военной помощи США

За военную помощь США Тайвань может заплатить "немыслимую цену", считает бывший министр обороны острова. Фото: REUTERS

Тайвань заплатит «немыслимую цену», если получит бесплатную военную помощь от Вашингтона. Об этом заявил бывший министр обороны острова Фэн Шикуань.

«Если вы вдруг получаете такую бесплатную помощь, вам нужно будет заплатить определенную немыслимую цену», - сказал Шикуань в интервью изданию South China Morning Post.

Экс-глава минобороны выразил надежду, что власти острова «не будут настолько глупы», чтобы дать противостоянию с Китаем перерасти в прямое вооруженное столкновение.

Напомним, Соединенные Штаты в ближайшее время направят Тайваню «существенный» пакет военной помощи. Об заявил министр обороны США Ллойд Остин.

5 причин, по которым Тайвань так важен для Китая и США, здесь на KP.RU.

Тем временем народно-освободительная армия Китая (НОАК) усиливает подготовку к военным действиям на фоне закупки Тайванем вооружений у Соединенных Штатов.

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