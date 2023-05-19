Экс-разведчик ВС США Шаффер заявил, что Украина не сможет продержаться дольше лета Фото: REUTERS

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Тони Шаффер заявил, что Украина не сумеет продержаться дольше лета, указав на необходимость для Киева сесть за стол переговоров до июля этого года.

«Я считаю, что боевые действия не продлятся дольше лета. Они этого не выдержат», - сказал экс-разведчик в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Как отметил Шаффера, украинские войска ежедневно тратят огромное число снарядов для отражения ударов российской армии, что в итоге приведет к полной неспособности Украины обеспечивать свою защиту.

Напомним, накануне газета Financial Times сообщила, что Вашингтон рассматривает следующие пять месяцев как решающие в украинском конфликте. Как сообщалось в публикации издания, к осени этого года западные страны начнут оказывать «огромное» давление на Украину для проведения переговоров в Россией.

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