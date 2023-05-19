Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПолитика19 мая 2023 4:25

Экс-разведчик ВС США Шаффер заявил, что Украина не сможет продержаться дольше лета

По словам Шаффера, Киеву нужно сесть за стол переговоров до июля 2023 года
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Экс-разведчик ВС США Шаффер заявил, что Украина не сможет продержаться дольше лета

Экс-разведчик ВС США Шаффер заявил, что Украина не сможет продержаться дольше лета

Фото: REUTERS

Бывший разведчик Вооруженных сил (ВС) США Тони Шаффер заявил, что Украина не сумеет продержаться дольше лета, указав на необходимость для Киева сесть за стол переговоров до июля этого года.

«Я считаю, что боевые действия не продлятся дольше лета. Они этого не выдержат», - сказал экс-разведчик в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Как отметил Шаффера, украинские войска ежедневно тратят огромное число снарядов для отражения ударов российской армии, что в итоге приведет к полной неспособности Украины обеспечивать свою защиту.

Напомним, накануне газета Financial Times сообщила, что Вашингтон рассматривает следующие пять месяцев как решающие в украинском конфликте. Как сообщалось в публикации издания, к осени этого года западные страны начнут оказывать «огромное» давление на Украину для проведения переговоров в Россией.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Пучков: Зеленского ждет верная смерть (подробнее)