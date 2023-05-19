Что произошло в ночь на 19 мая

Предоставленный Украине американский комплекс Patriot потерял 32 ракеты при попытке сбить российский "Кинжал". Фото: Еast News.

Американский ЗРК Patriot, оснащенный 32 ракетами, потерял их все при попытке сбить российский гиперзвуковой «Кинжал». Общая стоимость запуска этих ракет составила 96 миллионов долларов.

Российская Федерация сохраняет за собой право на принятие любых мер для нейтрализации угроз со стороны Украины. Об этом в четверг 18 мая заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Взрывы прозвучали в ряде областей Украины в ночь на 19 мая. Речь идет о Киевской, Хмельницкой, Днепропетровской, Черниговской областях. Также серия взрывов прогремела в Ровенской области Украины в ночь на 19 мая. Ровенская область находится в западной части страны.

Постпред Британии в ООН Вудворт рассказала о применении Лондоном снарядов с обедненным ураном. Британский дипломат назвала обедненный уран «стандартным компонентом» бронебойных снарядов.

Украинские силовики угрозами пытались склонить душевнобольного жителя Херсонской области к сотрудничеству для выявления позиций российский войск.

Российские военные предотвратили атаку ВСУ на соледаро-артемовском направлении. Также был сбит беспилотник «Фурия» и уничтожены две ракеты HIMARS.

Италия направит 3,4 тысячи военнослужащих для укрепления восточного фланга Североатлантического альянса. Об этом заявил глава итальянского Минобороны Гвидо Крозетто. Войска будут размещены на восточном фланге НАТО в течение 2023 года.

В Киеве станция метро, которая ранее носила название «Дружбы народов», переименована в «Зверинецкую». Это сделано в рамках так называемой «дерусификации».

Великобритания запретила импорт алмазов из России. Также установлено эмбарго на ввоз в страну российской меди, алюминия и никеля.

Японский волонтер Фуминори Цучико назвал реальность Украины «жалкой и неописуемой» после того, как в почтовом отделении Харькова несколько раз получил вскрытые посылки, из которых были украдены вещи.

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