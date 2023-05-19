«Вам 15 минут, будет кирдык»: Житель Артемовска рассказал, как ВСУ взрывали дома Фото: REUTERS

Украинский беженец Александр Ступников, который жил в Артемовске, рассказал, как украинские войска взрывали многоэтажные дома в его городе.

Как рассказал житель Артемовска, 28 марта 2023 года людей выгнали из квартир за 15 минут до взрыва, когда Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступали из очередного квартала около улицы Першина, где он проживал.

«Утром я слышу стук в дверь, в наш подвал. Вышел - стоит солдат, говорит: "Вам 15 минут, выходите сейчас будет тут кирдык, что-то страшное"», - приводит РИА Новости слова украинского беженца.

Ступников уточнил, что оставшиеся 12 человек, которые проживали в этом доме, перебежали в подвал по соседству, а через десять минут прогремел взрыв, после чего рухнула средняя секция дома, но одна половина осталась стоять.

Житель Артемовска также сообщил, что в тот день украинские войска взорвали еще несколько многоэтажек, а также здание налоговой инспекции.

Напомним, в апреле этого года появилось сообщение, что при отступлении украинская армия подорвала несколько многоэтажных домов в Артемовске. Как сообщалось, такую тактику ВСУ использует, когда осознает, что «оборона проседает».

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