Хуснуллин объявил о решении построить на месте «Азовстали» технопарк Фото: GLOBAL LOOK PRESS

На месте металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе будет создан технопарк. Такое заявление в пятницу, 19 мая, сделал вице-премьер РФ Марат Хуснуллин, уточнив, что план будет готов после разминирования территории.

«Мы считаем, там должен быть технопарк. Были разные идеи, но надо понимать, что на "Азовстали" только металла сотни тысяч тонн. И когда закончится разминирование территории, надо будет приводить ее в порядок», - приводит РИА Новости заявление вице-премьера.

Хуснуллин отметил, что на приведение в порядок территории потратят миллиарды рублей. По его словам, план развития «Азовстали» как технопарка будет подготовлен за время, пока будет проходить разминирование.

Напомним, 20 мая 2022 года официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что территория металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе была полностью освобождена. По его словам, всего в плен российской армии сдались 2 439 украинских военных.

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