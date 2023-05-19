Хуснуллин заявил, что движение грузовиков по Крымскому мосту пока не будет запущено

Хуснуллин заявил, что движение грузовиков по Крымскому мосту пока не будут запущено Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин заявил, что грузовики, в том числе пустые на данный момент не будут допущены к движению по Крымскому мосту, уточнив, что такие меры были приняты по соображениям безопасности.

«Мы планировали запустить. Но сейчас с точки зрения безопасности решили пока этого не делать, потому что постоянно есть попытки провокаций и воздействия на Крымский мост», - приводит РИА Новости слова вице-премьера.

Хуснуллин отметил, что такое решение совместной комиссии органов безопасности было принято с учетом наличия в Крыму сухопутного коридора, а также действующий на сегодняшний день паромной переправы.

Напомним, днем ранее, 18 мая, советник главы Крыма Олег Крючков сообщил, что на перегоне Симферополь - Севастополь временно приостановлено движение электропоездов, а пассажиров на станции будут доставлять автобусами. Крымская железная дорога заявила о сходе грузового поезда, назвав причиной «вмешательство посторонних лиц».