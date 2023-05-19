Украинские СМИ сообщили о взрывах в Волынской и Львовской областях
Фото: REUTERS
В ночь на пятницу, 19 мая, звуки нескольких взрывов прозвучали в Волынской и Львовской областях, которые расположены на западе Украины. Об этом заявило украинское издание «Обозреватель».
В Волынской и Львовской областях, как и в некоторых других украинских регионах, на данный момент звучит воздушная тревога. Ранее украинские СМИ заявили о взрывах в Житомирской, Ровенской, Киевской, а также Хмельницкой и Черниговской областях.
Кроме того, сообщали о нескольких взрывах в Харькове. По всей Харьковской области объявлена воздушная тревога. В Киеве в ночь на пятницу, 19 мая, также была объявлена воздушная тревога. Позже появилось сообщение о серии взрывов, которые прозвучали в Ровенской области.
Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о проведении специальной военной операции.
СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ
Дмитрий Пучков: Зеленского ждет верная смерть (подробнее)