Украинские СМИ сообщили о взрывах в Волынской и Львовской областях Фото: REUTERS

В ночь на пятницу, 19 мая, звуки нескольких взрывов прозвучали в Волынской и Львовской областях, которые расположены на западе Украины. Об этом заявило украинское издание «Обозреватель».

В Волынской и Львовской областях, как и в некоторых других украинских регионах, на данный момент звучит воздушная тревога. Ранее украинские СМИ заявили о взрывах в Житомирской, Ровенской, Киевской, а также Хмельницкой и Черниговской областях.

Кроме того, сообщали о нескольких взрывах в Харькове. По всей Харьковской области объявлена воздушная тревога. В Киеве в ночь на пятницу, 19 мая, также была объявлена воздушная тревога. Позже появилось сообщение о серии взрывов, которые прозвучали в Ровенской области.

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