Польские националисты прогнали украинских активистов от памятника в центре Кракова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Польские националисты прогнали украинских активистов от памятника писателю Адаму Мицкевичу в центре Кракова, где те ежедневно устраивали акции. Об этом пишет газета Wyborcza.

Уточняется, что с февраля 2022 года украинцы приносили флаги, а также пели гимны около монумента. В итоге польские националисты решили провести многодневную акцию с призывом «не отдать Адама иноземцам». Участники такой акции приносили польские флаги, а также транспаранты с напоминаниями о Волынской резне и бандеровцах, блокировав доступ к самому памятнику.

«Памятник Адаму Мицкевичу, который менее полутора лет занимали на Краковском рынке украинцы, отвоеван поляками», - сказал один из активистов.

Участники акции назвали Адама Мицкевича символом поляков, призвав украинцев «петь в другом месте», а также отказаться от многочисленных пикетов.

Напомним, в конце марта этого года поляки призвали выгнать украинских беженцев после демонстрации флага УПА* на акции в Кракове, отметив, что такая демонстрация не вызвала никакой реакции правоохранителей.

* Экстремистская организация, запрещенная в России

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