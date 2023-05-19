DR: датские солдаты пострадали в Латвии из-за воздействия тепловых пушек Фото: REUTERS

Палатки датских солдат, находящихся в Латвии в рамках миссии НАТО, отапливались дизельными тепловыми пушками. Они загрязняли окружающую среду и спровоцировали появление риска вреда здоровью военных. Об этом пишет издание DR Nyheder.

"Недавно выяснилось, в лагерных палатках и на близлежащей местности зафиксировали превышение предельно допустимой концентрации по взвешенным частицам. Тепловые пушки использовали в качестве обогревателей домов и рабочих помещений солдат", - отмечается в статье.

Кроме того, в издании приводится письмо министра обороны страны Троэльса Лунд Поульсена, где говорится о том, что датские солдаты не должны жить в таких условиях.

После замеров ведомство начало расследовать произошедшее, а солдатский профсоюз Дании, несмотря на проблему, рад, что вопрос решается.

Напомним, в 2022 году Дания решила внести свой посильный вклад в оборону Прибалтики и отправила 350 датских военных в Латвию.