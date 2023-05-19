Четыре беспилотника сбиты на севере Крыма

Сергей Аксенов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в ночь на пятницу, 19 мая, силами противовоздушной обороны (ПВО) в северном регионе сбиты четыре беспилотника, отметив, что пострадавших и разрушений нет.

«Ночью в северном Крыму силами ПВО сбиты четыре БПЛА. Пострадавших и разрушений нет», - написал глава республики в своем Telegrama-канале, призвав всех жителей Крыма соблюдать спокойствие, а также доверять только проверенным источникам информации.

Напомним, 7 мая этого года Министерство обороны Российской Федерации сообщило, что за одну ночь силами противовоздушной обороны было сбито 22 украинских беспилотника над Черным морем.

Как писал сайт KP.RU, в четверг, 18 мая, Госдума РФ одобрила проект закона, который расширяет права силовых ведомств, разрешая им пресекать движение беспилотников.

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