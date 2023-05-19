РБК: Банки обратились к Минобороны РФ за доступом к реестру электронных повесток Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Российские банки обратились с запросами в Министерство обороны РФ и Центробанк с просьбой дать доступ к единому реестру военнообязанных и дополнительному реестру повесток для кредиторов для выполнения нормы недавно принятого закона об отказе в кредитах уклонистам. Об этом пишет РБК.

Председатель Национального совета финансового рынка (НСФР) Андрей Емелин заявил, что обращение будет отправлено в Минцифры РФ, которое отвечает за создание реестра. По его словам, банки интересует не только вопрос о доступе к новым реестрам, но также и том, как именно отказывать в кредитах уклонистам.

Председатель НСФР уточнил, что банкам при отказе в кредите нужно будет на что-то ссылаться, так как в любом случае будут возникать споры.

НСФР попросил передать банкам доступ к дате направления повестки, а также моменту, когда та повестка считается врученной и данным о том, когда ограничения начинают действовать. Совет также запросил доступ к реестру в течение 60 секунд и без согласия заявителя.

Напомним, глава Минцифры РФ Максут Шадаев сообщил, что реестр военнообязанных в полном объеме начнет свою работу не раньше осеннего призыва 2023 года, заявив также цифровизация воинского учета поможет оптимизировать призыв на срочную службу.