Как проходит объявленный в России Год Расула Гамзатова на его малой родине

В своих стихах Расул Газматов воспевал красоту и величие Страны гор, силу духа и благородство живущих в ней людей. Фото: предоставлено Агентством информации и печати Республики Дагестан

8 сентября исполнится 100 лет со дня рождения выдающегося дагестанского, советского и российского поэта Расула Гамзатова. По случаю знаменательной даты президент РФ Владимир Путин, который лично знал Расула Гамзатовича и высоко ценил его творчество и вклад в отечественную культуру, своим указом объявил 2023-й в России Годом Расула Гамзатова. Фестивали, выставки, научно-практические конференции, патриотические и литературные акции, посвященные его жизни и творчеству проходят по всей стране, но основные и самые масштабные памятные мероприятия - на малой родине поэта.

Любимому Дагестану Гамзатов посвятил много прекрасных строк. В своих стихах он воспевал красоту и величие Страны гор, силу духа и благородство живущих в ней людей.

С каждым годом все больше жителей нашей огромной страны и приезжих из-за границы стремится получше узнать этот воспетый поэтом чудесный край, познакомиться с его многочисленными достопримечательностями и его главным богатством - талантливыми, трудолюбивыми и гостеприимными жителями.

Заботясь о сохранении уникальной природы, богатейшего исторического и культурного наследия, власти республики делают все для того, чтобы Дагестан, обладающий огромным потенциалом и самыми разнообразными ресурсами для его реализации, успешно развивался во всех значимых сферах жизни, а благосостояние его жителей постоянно повышалось.

Сегодня в республике идет большая работа в рамках госпрограмм и нацпроектов, реализуются многочисленные инвестпроекты, создаются новые предприятия, решаются вопросы импортозамещения, строятся, в том числе в отдаленных уголках республики, школы, больницы, детсады, возводятся жилые дома, дворцы культуры и спорта, прокладываются трассы и коммуникации, благоустраиваются и преображаются города и села. С каждым годом регион становится комфортнее и безопаснее для жизни, привлекательнее для инвесторов и многочисленных туристов.

О том, как и чем живет сегодня самый южный и самый многонациональный регион России, рассказывает новый специальный проект «Комсомольской правды».