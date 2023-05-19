В Арктике появились еще 33 общественных эко-инспектора

В Ненецком автономном округе и республике Коми закончилось обучение общественных инспекторов по охране окружающей среды в Арктике в рамках проекта «Арктический волонтёр», который совместно реализуют Росприроднадзор, ПОРА и Всероссийское общество охраны природы.

18 человек из Коми и 15 из НАО, полностью прошедшие обучение на онлайн-платформе «Арктический волонтер», психологический тест и успешно сдавшие экзамен Росприроднадзора, получили удостоверение государственного образца.

Общественные инспекторы Росприроднадзора работают на волонтерских началах и помогают выявлять экологические нарушения в своих регионах. Работа таких волонтеров – это эффективный способ общественного контроля экологической обстановки в регионе.

— Любая общественная деятельность более эффективна, когда подкреплена знаниями. Я тоже являюсь общественным инспектором Росприроднадзора. Для меня очень важно, что нас становится больше, — рассказала Елена Шумилова, сенатор от Республики Коми.

— Акцию «Арктический волонтёр» мы уже провели в ЯНАО, Красноярском крае, Мурманской области, Республике Коми. До конца года планируем охватить все арктические регионы РФ. Общественный инспектор по охране окружающей среды – доброволец, человек, который выделяет свое время безвозмездно для решения вопросов в сфере экологии. Это человек, которому не все равно, — отметил председатель правления Проектного офиса развития Арктики Николай Доронин.

Пилотный этап программы был реализован в Салехарде в 2022 году. Затем прошли обучение и получили удостоверения общественные инспекторы в других арктических регионах: на Таймыре (Красноярский край) и в Мурманской области. Более подробно - на www.avolonter.ru.