Небензя обвинил западные страны в стремлении победить Россию на Украине Фото: REUTERS

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что коллективный Запад при поставках оружия Украине руководствуется не "гуманными ценностями", а желанием нанести России вред и стратегическое поражение.

"Цели стран Запада видны всем, они и не скрываются западными политиками. Это далеко не моральные принципы и не высшие гуманистические ценности. Они используют Украину как полигон и затягивают конфликт в желании нанести России стратегическое поражение", - отметил Небензя на заседании СБ ООН.

Кроме того, по его мнению, в основе этого лежит желание и дальше диктовать всем свою волю и навязывать свои правила. Сейчас на поставки Киеву вооружений страны Запада тратят миллиарды долларов из кошельков налогоплательщиков, отметил Небензя.

Кроме того, по его словам, Россия оставляет за собой право на принятие любых мер для нейтрализации угроз со стороны Украины. До этого Запад намеренно формировал из Украины "анти-Россию", считает Небензя.

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