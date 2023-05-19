Си Цзиньпин призвал Центральную Азию противостоять провокациям «цветных революций» Фото: REUTERS

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китаю и странам Центральной Азии необходимо противостоять внешним попыткам спровоцировать «цветные революции», а также придерживаться нулевой терпимости к терроризму и сепаратизму. По его словам, Пекин и пять центральноазиатских стран должны оформить инициативу глобальной безопасности.

«Шесть стран должны решительно противостоять внешнему вмешательству во внутренние дела стран региона, а также попыткам спровоцировать "цветные революции", придерживаться нулевой терпимости по отношению к таким "трем силам" как терроризм, сепаратизм и экстремизм», - сказал председатель КНР во время саммита Китай-Центральная Азия.

Саммит Китай-Центральная Азия проходит в Сиане 18-19 мая 2023 года. Участие в саммите принимают президенты Казахстана Касым-Жомарт Тоаев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Узбекистана Шавкат Мирзиеев, а также Киргизии Садыр Жапаров и Туркмении Сердар Бердымухамедов.