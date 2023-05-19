Михаил Дегтярев: «Хабаровск должен быть достоин звания столицы Дальнего Востока»

165-летие Хабаровска в этом году отметят 27 мая. Фото: правительство Хабаровского края

На правах председателя заседания оргкомитета по подготовке и проведению мероприятий к 165-й годовщине Хабаровск, губернатор Михаил Дегтярев в начале поделился итогами недавней встречи с президентом России Владимиром Путиным, в рамках которой главе государства был представлен отчет о социально-экономическом развитии края. Губернатор отметил, что все заявленные планы были поддержаны президентом, поэтому теперь их воплощение в жизнь должно стать приоритетной целью руководителей профильных министерств и ведомств.

Особое внимание отводится преображению Хабаровска в соответствии с концепцией мастер-плана, разработанной при участии жителей города. Проект охватил работу по всем крупным проектам: строительству межвузовского кампуса, масштабной набережной, нового здания Дальневосточного художественного музея.

- Наша цель понятна - столица русского Дальнего Востока в современных условиях должна и по облику, и по содержанию, а, самое главное, по качеству жизни людей, быть достойной этого высокого звания. Мастер-план планируем защитить перед президентом России на Восточном экономическом форуме. Изменение внешнего облика города также является этапом реализации единой стратегии развития региона, - пояснил Михаил Дегтярев, глава Хабаровского края.

Только за минувший год в Хабаровске были закрыты острые вопросы, касающиеся сфер образования, здравоохранения, обновления общественного транспорта и благоустройства дорожного хозяйства. Не отходят в крае и от цели повсеместного развития спорта, поэтому по поручению губернатора, жители Хабаровска в скором времени могут ожидать появления в районе Арены «Ерофей» самой большой на Дальнем Востоке скейт-площадки.

С реализацией этого и других амбициозных проектов Хабаровск становится все ярче и привлекательнее, заставляя гордиться собой не только жителей Дальнего Востока, но и всех россиян. Убедиться в том, что город идет по верному пути, хабаровчане и гости столицы могут во время празднования 165-летия Хабаровска. По словам мэра Хабаровска Сергея Кравчука, ни один район города не останется неохваченным мероприятиями. Среди больших событий: праздник на площади Ленина, масштабное музыкальное событие на Комсомольской площади, арт-фестиваль «Счастливый Хабаровск».

Губернатор настоял, чтобы праздник был максимально доступным для всех желающих.

- 2023 год - юбилейный не только для Хабаровска, но и для всего края. Поэтому возможность участия в праздничных мероприятиях должна быть и у людей, как мы говорим, с безграничными возможностями, - распорядился глава региона в адрес министра соцзащиты Александра Дорофеева и главы города.