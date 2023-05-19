В Тюменской области продолжат расширять до четырех полос дорогу Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск

Встреча состоялась в Тюмени. Глава Росавтодора отметил, что с целью дальнейшего расширения автомагистрали Тюмень – Тобольск – Ханты-Мансийск ведутся проектно-изыскательские работы на отрезке протяженностью более 30 км. Сейчас федеральные дорожники проводят капитальный ремонт участка данной трассы с 154-го по 168-й км – устанавливают водопропускные трубы и земляное полотно.

Продолжается реконструкция дороги Р-402 Тюмень – Ялуторовск – Ишим – Омск. Работы идут на трех участках. Дорожники монтируют надземные пешеходные переходы, шумозащитные экраны и восстанавливают откосы и обочины.

В свою очередь, Александр Моор рассказал о реализации планов национального проекта «Безопасные качественные дороги» на региональной и местной сети. В этом сезоне благодаря нацпроекту будет отремонтировано 33 участка региональных дорог общей протяженностью 148 км. Подрядчики уже приступили к работам в Тюменском, Ялуторовском, Тобольском и других районах области.

В Тюменской агломерации будут отремонтированы дороги на 107 улицах. Подрядчики обновят более 55 км асфальтового покрытия, обустроят подъезды к домам, восстановят водоотводные системы. Основной упор делается на ремонт дорог, которые идут к социально значимым объектам: школам, детским садам, поликлиникам и ФАПам. Работы на дорогах региональной и местной сети будут завершены к середине октября.

Стороны подчеркнули, что важным результатом слаженной работы всех структур является повышение безопасности на автодорогах и снижение количества тяжких последствий при ДТП. Напомним, об этом же зашла речь в ходе встречи президента России Владимира Путина с губернатором Тюменской области в мае текущего года. Тогда Александр Моор отметил, что в 2022 году зафиксировано снижение аварийности и смертности на федеральных автодорогах в регионе.