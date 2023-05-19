Губернатор Василий Орлов: Амурская область планирует увеличить сбор сои и зерновых

Василий Орлов рассказал Владимиру Путину о развитии АПК Приамурья. Фото: пресс-служба правительства Амурской области.

Амурская область планирует в 2023 году увеличить сбор сои и зерновых культур, сообщил губернатор Василий Орлов президенту Владимиру Путину во время совещания о ходе проведения весенних полевых работ. В прошлом году в Приамурье собрали рекордный урожай этих культур. При благоприятных погодных условиях аграрии региона намерены получить на 150 тысяч тонн (9,6%) больше сои – всего 1710 тысяч тонн. Урожай зерновых по плану вырастет на 147 тысяч тонн (32%) - до 594 тысяч тонн.

«Мы ставим для себя задачу – не менее 70% сои перерабатывать в области. В этой связи очень важным является решение правительства по установлению вывозной пошлины на сою. Благодаря этому у нас начали строиться заводы по глубокой переработке сои. До запуска этих заводов важным является вывоз продукции растениеводства и переработки в европейскую часть страны», - отметил Василий Орлов.

Посевная в этом году проходит в оптимальные сроки, опережая показатели прошлого года на 50%. Аграрии собираются засеять 1185 тысяч гектаров: это на 88 тысяч гектаров больше, чем в прошлом году. Сельхозпроизводители полностью обеспечены семенами, техникой и горючим. Проблемы с поставкой удобрений, возникшие из-за загруженности Транссиба, благодаря Минсельхозу РФ удалось оперативно решить.

Глава Приамурья подчеркнул, что в сфере АПК уделяется особое внимание привлечению на работу квалифицированных кадров.

«У нас в области с 2018 года установлен запрет на использование в сельском хозяйстве иностранной рабочей силы. Это решение стимулирует аграриев плотно работать с учебными заведениями всех уровней и вкладываться в благоустройство сел. Правильность этого решения было видно во время пандемии – ни один гектар земли не был брошен, и все животноводческие и птицеводческие предприятия работали в штатном режиме», - отметил Василий Орлов.

Губернатор также рассказал о государственной помощи АПК. В области действуют меры поддержки предприятий и молодых специалистов, переезжающих работать в сельскую местность.

«В рамках дальневосточной ипотеки молодым специалистам компенсируем 10% первоначального взноса, выплачиваем единовременное пособие до 800 тысяч рублей, доплачиваем к стипендии тем, кто учится по дуальной программе. Предприятиям, строящим жилье для своих работников, компенсируем 20 тысяч рублей стоимости квадратного метра», - сообщил Василий Орлов.

По итогам доклада Владимир Путин отметил, что Амурская область успешно решает задачи развития АПК.

«В целом всё у вас в нужном направлении развивается», - сообщил президент России.