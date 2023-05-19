Шойгу посетил один из передовых пунктов управления на Запорожском направлении Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток», которая находится на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

Шойгу заслушал доклады командующего группировкой «Восток», а также офицеров штаба, которые доложили о текущей обстановке, а также характеру действий украинских войск и выполнении российской армии боевых задач.

В штабе министр провел совещание с командующим группировкой, отметив высокую эффективность поражения военной техники украинской армии. Командующему и командирам была поставлена задача продолжать ведение разведки для того, чтобы заблаговременно вскрывать планы ВСУ.

Глава военного ведомства также поблагодарил военнослужащих, которые выполняют задачи в зоне спецоперации. «Высокие награды, - это высокая оценка вашего ратного труда. Благодарю вас за это. Надеюсь вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, на благо ее народа! Поздравляю вас, и берегите себя!» - заявил он.

Напомним, днем ранее, 18 мая, Шойгу проинспектировал боевую подготовку контрактников на полигонах Западного военного округа (ЗВО).

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