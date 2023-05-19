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НовостиПолитика19 мая 2023 9:18

Шойгу посетил один из передовых пунктов управления на Запорожском направлении

Министр заслушал доклады командующего группировкой «Восток»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Шойгу посетил один из передовых пунктов управления на Запорожском направлении

Шойгу посетил один из передовых пунктов управления на Запорожском направлении

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны РФ Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления одного из объединений группировки войск «Восток», которая находится на Запорожском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщили в пресс-службе российского военного ведомства.

Шойгу заслушал доклады командующего группировкой «Восток», а также офицеров штаба, которые доложили о текущей обстановке, а также характеру действий украинских войск и выполнении российской армии боевых задач.

В штабе министр провел совещание с командующим группировкой, отметив высокую эффективность поражения военной техники украинской армии. Командующему и командирам была поставлена задача продолжать ведение разведки для того, чтобы заблаговременно вскрывать планы ВСУ.

Глава военного ведомства также поблагодарил военнослужащих, которые выполняют задачи в зоне спецоперации. «Высокие награды, - это высокая оценка вашего ратного труда. Благодарю вас за это. Надеюсь вы и дальше будете верой и правдой служить нашей стране, на благо ее народа! Поздравляю вас, и берегите себя!» - заявил он.

Напомним, днем ранее, 18 мая, Шойгу проинспектировал боевую подготовку контрактников на полигонах Западного военного округа (ЗВО).

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