Фальков предложил ужесточить условия приема в магистратуру в новой системе образования Фото: Александр Щербак/ТАСС

Магистерские программы в новой системе высшего образования будут не во всех вузах, Министерство образование намерено проводить соответствующий отбор. Об этом заявил глава министерства Валерий Фальков.

"Не может быть магистратура реализована во всех без исключения российских вузах. Регулятор должен иметь право отбора научных и образовательных учреждений, которые будут включать в себя магистерские программы. Это должно по-другому оцениваться, нежели сегодня", - заявил Фальков, пишет ТАСС.

Также, по словам Фалькова, стоит ужесточить и правила приема в магистратуру. Главной проблемой реализации таких программ является невозможность обеспечить студентам углубленный уровень подготовки и другой уровень сложности. Во многих вузах не хватает соответствующих кадров и лабораторной базы.

Фальков предложил ввести два вида магистерских программ: академические (соответствующие приоритетам научного развития, должна финансироваться за счет бюджета) и профессиональная (имеющая своих бенефициаров из числа промышленных предприятий).

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