МИД Китая осудил планы G7 ввести новые санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Китай выступает против односторонних санкций стран «Большой семерки» в отношении России, поскольку они не основаны на международном праве, заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Китай всегда выступал против односторонних санкций, не основанных на международном праве и не санкционированных Советом Безопасности ООН, а также против юрисдикции длинной руки», – сказал дипломат в ходе брифинга.

Как отметил представитель китайского МИД, сотрудничество между Москвой и Пекином не направлено против какой-либо стороны, и на него не влияют вмешательство и принуждение третьих сторон.

Напомним, главы стран G7 планируют на саммите в Японии ужесточить санкции против РФ, чтобы ограничить торговлю, «поддерживающую российские вооруженные силы».

Премьер-министр Японии Фумио Кисида между тем предупредил, что G7 продолжит политику санкций в отношении России в связи с конфликтом на Украине.

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