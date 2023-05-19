Bloomberg: Потанин и Алекперов выслали «Яндекс» предложение о покупке контрольного пакета акций Фото: Shutterstock

Российские миллиардеры Владимир Потанин и Вагит Алекперов прислали Yandex N. V. предложение о приобретении контрольного пакета акций компании «Яндекса», которая является его дочерней компанией. Об этом пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Как передает издание, предприниматели оценивают стоимость компании примерно в 560-600 млрд рублей (7-7,5 млрд долларов). Сообщается, что данное предложения собираются рассмотреть в ходе встречи в Дубае на следующей неделе, но, как сообщает собеседник издания, Yandex NV не собирается принимать окончательного решения на этом мероприятии.

Представители «Яндекса», а также Потанина и Алекперова не стали комментировать агентству Bloomberg данное сообщение.

Напомним, в конце апреля этого года «Яндекс» выкупил оставшуюся долю корпорации Uber в группе компаний «Яндекс Такси», потратив на это 702,5 млн долларов. Ранее компания последовательно выкупала доли Uber в других сервисах, среди которых были «Яндекс Еда», «Доставка» и «Лавка».