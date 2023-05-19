Экс-мэр Екатеринбурга Ройзман* оштрафован на 260 тысяч рублей за дискредитацию российской армии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Суд в Екатеринбурге огласил приговор бывшему мэра города Евгения Ройзмана* по делу о дискредитации Вооруженных сил России.

Как передает «КП – Екатеринбург», экс-глава города оштрафован на 260 тысяч рублей. Поводом для возбуждения уголовного дела стал прямой эфир на YouTube-канале Ройзмана* от 1 июля.

Напомним, в августе этого года полиция Москвы инициировала расследование, в ходе которого политик был задержан в своей квартире. Обыски также прошли в музее Невьянской иконы и «Фонде Ройзмана». На время следствия суд избрал для бывшего мэра меру пресечения в виде запрета определенных действий. В частности Ройзману* нельзя было принимать входящую корреспонденцию, общаться со свидетелями и пользоваться интернетом.

Стоит отметить, что в марте 2022 экс-глава Екатеринбурга уже был наказан за дискредитацию российской армии. Тогда его оштарфовали на 100 тысяч рублей.

*Признан в России иностранным агентом

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Дмитрий Пучков: Зеленского ждет верная смерть (подробнее)