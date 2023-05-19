МегаФон обнулил трафик на сервисы Яндекса в роуминге

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Теперь абоненты МегаФона могут пользоваться сервисами Яндекса за границей без ограничений, то есть заказывать такси или еду, брать в аренду самокат, пользоваться картами или переводчиком, не расходуя при этом пакет интернета в роуминге.

Предложение доступно на всех тарифах МегаФона. Безлимит на Яндекс Go, Яндекс Карты и Яндекс Переводчик подключается автоматически при покупке на сайте или в мобильном приложении оператора пакетов роуминга объемом 1 ГБ, 3 ГБ, 10 ГБ, 30 ГБ, а также при подключении опции «Роуминг, гудбай PLUS».

«Мы запустили этот партнерский проект, чтобы клиенты в поездках могли чувствовать себя максимально комфортно – пользовались картами, переводчиком, могли заказать еду и такси в удобном знакомом интерфейсе с гарантией качества и привычным уровнем сервиса», – отметил коммерческий директор МегаФона Павел Тулубьев.

При въезде в страну абоненты МегаФона будут получать смс-оповещение о том, какие сервисы Яндекса доступны в стране пребывания. Посмотреть эту информацию можно и на сайте МегаФона в разделе Роуминг.