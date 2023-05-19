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НовостиЭкономика19 мая 2023 11:21

Польская Europolgaz подала иск против «Газпрома» на 1,4 млрд долларов

Польская компания также намерена запросить около 1,2 млрд долларов за «упущенную прибыль»
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Польская Europolgaz подала иск против «Газпрома» на 1,4 млрд долларов

Польская Europolgaz подала иск против «Газпрома» на 1,4 млрд долларов

Фото: REUTERS

Польская компания EuRoPol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал - Европа, подала иск в арбитраж при Торговой палате в Стокгольме в отношении российской компании «Газпром» на 6 млрд злотых (более 1,4 млрд долларов). Об этом радиостанции RMF24 заявил вице-премьер и министр по контролю за государственными активами Польши Яцек Сасин.

«EuRoPol GAZ, отвечающая за транзит газа, подала в арбитраж иск против "Газпрома" о возмещении около 850 млн злотых непогашенного долга за транспортировку газа», - сказал министр, отметив, что польская компания собирается получить от «Газпрома» еще свыше 5 млрд злотых (около 1,2 млрд долларов) за «упущенную прибыль», поскольку в это время «не пересылает российский газ»

Сасин также заявил, что в 2010 году Варшава заключила «невыгодный договор» с «Газпромом», рассчитывая, что российская компания будет поставлять газ в Европу за счет EuRoPol GAZ до 2045 года.

Напомним, в мае прошлого года «Газпрому» запретили использовать польский участок трубопровода Ямал-Европа для транспортировки газа. Российская компания тогда сообщила, что польская сторона неоднократно нарушала права «Газпрома» как акционера EuRoPol GAZ