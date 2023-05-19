Польская Europolgaz подала иск против «Газпрома» на 1,4 млрд долларов Фото: REUTERS

Польская компания EuRoPol GAZ, которая владеет польским участком газопровода Ямал - Европа, подала иск в арбитраж при Торговой палате в Стокгольме в отношении российской компании «Газпром» на 6 млрд злотых (более 1,4 млрд долларов). Об этом радиостанции RMF24 заявил вице-премьер и министр по контролю за государственными активами Польши Яцек Сасин.

«EuRoPol GAZ, отвечающая за транзит газа, подала в арбитраж иск против "Газпрома" о возмещении около 850 млн злотых непогашенного долга за транспортировку газа», - сказал министр, отметив, что польская компания собирается получить от «Газпрома» еще свыше 5 млрд злотых (около 1,2 млрд долларов) за «упущенную прибыль», поскольку в это время «не пересылает российский газ»

Сасин также заявил, что в 2010 году Варшава заключила «невыгодный договор» с «Газпромом», рассчитывая, что российская компания будет поставлять газ в Европу за счет EuRoPol GAZ до 2045 года.

Напомним, в мае прошлого года «Газпрому» запретили использовать польский участок трубопровода Ямал-Европа для транспортировки газа. Российская компания тогда сообщила, что польская сторона неоднократно нарушала права «Газпрома» как акционера EuRoPol GAZ