Министр обороны Британии Уоллес заявил об угрозе глобальных конфликтов с участием России и Китая Фото: REUTERS

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес считает, что к концу десятилетия могут появиться более широкие глобальные конфликты, в числе которые и с РФ, и с Китаем.

"К концу десятилетия мир станет еще более опасным. Оборона будет иметь более важное значение в нашей жизни", - приводит слова Уоллеса Financial Times.

Также Уоллес отметил, что существует риск более широкого конфликта с Россией, угрозы от Китая и риска экстремизма в Африке. Сейчас, по его мнению, мир переживает конец аномального периода после холодной войны.

"Мне кажется, что грядет конфликт. Пока непонятно, горячий или холодный. Я думаю, грядет конфликт с целым рядом противников по всему миру", - заявил министр обороны Британии.

Ранее Бен Уоллес заявил о готовности стать новым генеральным секретарем Североатлантического альянса, назвав эту работу фантастической.

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