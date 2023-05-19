В Центробанке не исключают реализации в России иранского сценария роста на фондовом рынке Фото: REUTERS

Первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин считает, что через некоторое время в нашей стране может повториться иранский сценарий роста на фондовом рынке за счет средств граждан. Об этом он заявил на международном экономическом форуме в Казани.

"Я надеюсь, что через какой-то период у нас пойдет иранский сценарий. Речь идет о большой опоре на внутреннего инвестора", - заявил Чистюхин, пишет РИА Новости.

Также, по его словам, вероятно, что через некоторое время через привлечение внешних инвесторов начнется рост на фондовом рынке капитала. Таким образом он ответил на вопрос о возможности повторения в России "иранского эффекта".

Ранее представители Центрального банка говорили о том, что с мая 2023 года годовая инфляция в России может ускориться.

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