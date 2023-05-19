Песков возложил ответственность на США за печальную ситуацию с контролем над вооружениями

Песков возложил ответственность на Вашингтон за печальную ситуацию с контролем над вооружениями Фото: REUTERS

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ситуация с контролем над вооружениями складывается очень печальная, а ответственность за это лежит на США.

«Время сокращается, как шагреневая кожа, поэтому здесь ситуация печальная. И ответственность за эту печальную ситуацию лежит целиком и полностью на Вашингтоне», - сказал представитель Кремля в пятницу, 19 мая.

Песков отметил, что на сегодняшний день между Москвой и Вашингтоном нет серьезных контактов по вопросу контроля над вооружениями, а последние остатки правовой базы «ускользают из-под ног».

«В целом тема контроля над вооружениями и стратстабильности - это чрезвычайно важная тема не только для России и США, но и для всего мира», - отметил он.

Напомним, ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что именно вопрос контроля над вооружениями стал причиной глубокой деградации двусторонних отношений Москвы и Вашингтона, указав на действия США.