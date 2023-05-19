Маргарита Симоньян получила бандероль со следами взрывчатки

Главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян. Фото Дмитрий Астахов/POOL/ТАСС

Маргарита Симоньян рассказала в своем Telegram-канале, что получила бандероль со следами взрывчатки, уточнив, что сейчас в произошедшем разбираются правоохранительные органы.

«На мое имя на работу прислали бандероль со следами взрывчатки (безопасность обнаружила). Полиция разбирается», - заявила она.

Маргарита Симоньян уточнила, что бандероль из Гонконга, а позже правоохранительные органы выяснили, что взрывного устройства там не оказалось.

«Говорят, это некая 'вибропуля' для сексуальных приключений. А по мне так пенал какой-то. Моя жизнь становится все увлекательнее», - рассказала главред медиагруппы «Россия сегодня» и RT о содержании бандероли.

Напомним ранее неизвестные из украинского батальона «Азов»* угрожали расправой как Маргарите Симоньян, так и членам ее семьи. Главред, комментируя угрозы, заявила, что продолжает жить своей жизнью.

*Запрещенная в России террористическая организация