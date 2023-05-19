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НовостиПолитика19 мая 2023 10:55

Патрушев назвал нарушением международных норм поставки крылатых ракет Storm Shadow Киеву

Они могут быть использованы для нанесения ущерба гражданскому населению и актов геноцида, предупредил генерал
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Патрушев назвал нарушением международных норм поставки крылатых ракет Storm Shadow Киеву

Патрушев назвал нарушением международных норм поставки крылатых ракет Storm Shadow Киеву

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Поставка Великобританией крылатых дальнобойных ракет Storm Shadow Украине противоречит международным нормам в сфере вооружений, заявил секретарь Совета Совета безопасности России Николай Патрушев.

«Англия снабдила Украину крылатыми ракетами большой дальности Storm Shadow. Такие действия противоречат международным решениям по экспорту вооружений, запрещающим осуществлять поставки оружия, когда заведомо известно, что они могут быть использованы для актов геноцида, нанесения ущерба гражданским объектам, гражданскому населению, совершению преступлений против человечности», – сказал он на совещании в Сыктывкаре.

Как отметил Патрушев, страны НАТО поставили Украине уже более 600 видов вооружения и военной техники, чтобы затянуть конфликт и создать условия для поражения России.

Напомним, ранее министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что Лондон передал Киеву крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow.

В МИД России в свою очередь отметили, что Москва имеет право на нейтрализацию угроз, которые могут возникнуть в результате применения этих ракет.

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