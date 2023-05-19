Песков назвал улучшение демографической ситуации в России приоритетом правительства Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В России принимается ряд мер для увеличения рождаемости, однако на данный момент они не дали желаемых результатов. Такое заявление в пятницу, 19 мая, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, назвав улучшение демографической ситуации приоритетной задачей для правительства.

«Да, действительно демография - это то, где у нас пока не получается, это действительно так … Какой-то панацеи, волшебной таблетки, здесь нет ... Быстрого, сиюминутного результата, к сожалению, мы здесь достигнуть не сможем», - заявил официальный представитель Кремля.

Песков отметил, что демографические проблемы в стране объясняются историческими факторами.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин заявил, что в российском правительства продолжаются обсуждения дополнительных мер по поддержке семей и демографии, отметив значение льготной семейной ипотеки в этом контексте.