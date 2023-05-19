Замминистра обороны Украины Маляр признала продвижение российских подразделений в Артемовске Фото: Александр КОЦ

Российские подразделения заметно продвинулись в Артемовске, это признала и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"В предместье города мы продолжаем боевые действия, там тяжело выполнять боевые задачи, каждый метр - как километр. Некоторое продвижение российских военных видно и понятно", - заявила Маляр в эфире телеканала "Рада", сообщает РИА Новости.

Кроме того, по ее словам, сейчас российская сторона имеет преимущество как в количестве вооружений, так и в числе военнослужащих.

"У россиян больше как оружия, так и сил", - добавила Маляр.

Напомним, 18 мая врио главы ДНР Денис Пушилин заявил о "достаточно близкой" перспективе полного освобождения Артемовска, отметив укрепление по флангам. А вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин сообщил, что план восстановления Артемовска появится после освобождения города.

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