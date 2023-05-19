Губернатор Сергей Цивилев: Кузбасс вновь примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев»

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса.

Кузбасс в субботу, 20 мая, примет участие во всероссийской акции «Ночь музеев – 2023». Жители региона смогут посетить выставки и экспозиции в необычное время – с 18 до 23 часов.

«Ночь музеев» – это время, когда мы проводим очень много интересных и ярких культурных мероприятий для людей всех возрастов, - отметил губернатор Сергей Цивилев. - Кузбасс традиционно принимает участие в акции. Крайне важно именно сейчас сохранить историческую память и передать ее подрастающему поколению. Кузбасские музеи хранят бесценное наследие истории региона и нашей страны. Уверен, каждый найдет для себя что-то интересное».

Проект приурочен к Международному дню музеев и к «Всекузбасской музейной неделе». Акция пройдет во всех 43 музеях области, запланировано более 100 событий. Так, посетители Кузбасского государственного краеведческого музея станут участниками «Ночи сокровищ и загадок». А в отделе военной истории музея пройдет театрализованная экскурсия «Дорогами героев», посвященная участникам Великой Отечественной войны.