Volkswagen завершил сделку по продаже российских активов Фото: REUTERS

Автомобильный концерн Volkswagen Group продала все активы в России, в том числе автомобильный завод в Калуге.

«Volkswagen Group завершила продажу своей доли в ООО «Фольксваген Груп Рус», включая его локальные дочерние компании, структуре российского дилера «Авилон» – компании «Арт-Финанс», – сказано на сайте автопроизводителя.

Как отмечается в сообщении, сделка по продаже активов была одобрена российскими властями. Новый владелец получит производственные мощности в Калуге, структуру импортера (дистрибьюторский и послепродажный бизнес), а также складские и финансовые услуги со всеми связанными с ними сотрудниками.

Напомним, в октябре прошлого года Volkswagen объявил о решении продать российские активы Scania, MAN и Porsche в течение года.

Как писал сайт KP.RU, ранее на активы концерна Volkswagen в России был наложен арест.

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