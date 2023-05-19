«Трудно не согласиться с гинекологом»: Медведев ответил на заявления главы Еврокомиссии о переговорах России и Украины

Медведев заявил, что говорить по украинскому кризису можно только с США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя слова главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о равноправных приговорах, заявил, что Москва может вести переговоры по украинскому конфликту только с Вашингтоном, однако, по его словам, речь может идти только об условиях послевоенного мироустройства, а так как об этом говорить рано, то никакие переговоры на данный момент не нужны.

«Трудно не согласиться с гинекологом, которая прикидывается руководителем ЕС. Тетка сказала, что переговоры России и Украины на равных должны быть отвергнуты … Какие могут быть равные переговоры с нацистским государством, находящимся в стадии полураспада под внешним управлением?», - написал политик в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее глава Еврокомиссии призвала отвергнуть какие-либо равноправные переговоры Москвы и Киева, выступив с поддержкой «мирного плана» президента Украины Владимира Зеленского.

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