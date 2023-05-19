Эрдоган заявил, что Турция пока не готова к вступлению Швеции в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Анкара на данный момент не готова к вступлению Швеции в НАТО. Такое заявление сделал президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, указав на ситуацию с терроризмом в скандинавской стране.

«Прямо сейчас мы не готовы к Швеции... Потому что страна НАТО должна занимать твердую позицию, когда речь идет о борьбе с терроризмом», - сказал турецкий лидер в интервью телеканалу CNN.

Как заявил Эрдогана, Анкара не сможет благосклонно относиться к членству в Североатлантическом альянсе до тех пор, пока скандинавская страна «продолжает позволять ответвлениям террористических группировок в Турции свободно ходить по Швеции, по улицам Стокгольма».

Напомним, ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что одобрение Анкарой членства Швеции в НАТО находится в «далекой точке», несмотря на заявления генсека Североатлантического альянса Йенса Столтенберга, а также официального Стокгольма.