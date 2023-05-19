Эрдоган считает продление зерновой сделки результатом «особых отношений» с Путиным Фото: REUTERS

Продление зерновой сделки стало возможным благодаря «особым отношениям» Турции с президентом России Владимиром Путиным, считает турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

«Эта инициатива была продлена на два месяца. Как это было возможно? Это стало возможным благодаря нашим особым отношениям с президентом Путиным», – заявил политик в интервью телеканалу CNN.

Как полагает президент Турции, в отношениях с Россией следует придерживаться сбалансированного подхода, однако страны Запада отказываются от него.

Как писал сайт KP.RU, накануне МИД России подтвердил продление зерновой сделки на два месяца без изменения ее условий. В ведомстве отметили, если за этот срок не будут выполнены требования Москвы, после 17 июля сделка будет прекращена.

Российский МИД отметил пять ключевых вопросов, которые нужно решить в рамках Меморандума Россия-ООН: подключение «Россельхозбанка» к платежной системе SWIFT, поставки запчастей, разблокирование транспортной логистики и страхования; восстановление работы аммиакопровода «Тольятти-Одесса» и «разморозка» активов российских компаний.

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