С загоревшегося российского рыболовецкого судна эвакуировали 65 моряков в Южной Корее

На рыболовецком судне из России в гавани Камчхон в Пусане (Южная Корея) произошел пожар. В результате пришлось эвакуировать 65 моряков, пострадавших нет. Фото: Shutterstock

На рыболовецком судне из России в гавани Камчхон в Пусане (Южная Корея) произошел пожар. В результате пришлось эвакуировать 65 моряков, пострадавших нет.

По информации агентства, на российском судне, стоявшем в порту, произошел пожар в ночь на пятницу. К месту ЧП было направлено 108 человек и 38 пожарных машин, процесс тушения шел более шести часов, сообщает РИА Новости.

В результате пришлось эвакуировать 65 человек, пострадавших среди них нет. Сейчас полиция и пожарные продолжают расследовать причину возгорания и уточняют размер ущерба.

В конце апреля 2023 года в 48 километрах от морского порта Пусан Республики Корея горело российское судно "Калтан". Известно, что в тот момент на борту находилось двадцать пять членов экипажа, но спасатели эвакуировали 21 человека, а еще четверо - пропали.