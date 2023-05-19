Артем Здунов: «В Мордовии работают 11 производителей халяльной продукции, поставляющих свои товары в 9 стран мира»

Фото: e-mordovia.ru

«Мордовия входит в число регионов-лидеров по производству молока, мяса, яйца, поэтому нам есть что показать и есть что продавать, в том числе на внешних рынках. Сейчас мы осуществляем экспорт в 23 страны мира. В Мордовии работают 11 производителей халяльной продукции, поставляющих свои товары в 9 стран мира», – перечислил преимущества мордовских сельхозпроизводителей Артем Здунов, выступая на сессии «Драйверы развития российского экспорта АПК: продукция халяль».

С 2018 года 20 видов халяльной продукции из мяса птицы экспортируется предприятиями Мордовии в страны Таможенного союза. Производители постоянно работают над расширением географии поставок. В прошлом году продукцию презентовали на крупных международных выставках в Баку, Минске, Москве и Эр-Рияде. В ближайшее время пройдет аудит для выдачи разрешения на ввоз продукции в Саудовскую Аравию.

Фото: e-mordovia.ru

Глава Мордовии отметил, что в республике по стандартам халяль развиваются и небольшие семейные фермерские хозяйства. У жителей республики такая продукция ассоциируется с чистотой, качеством. В России в прошлом году впервые введены национальные стандарты халяль.

«Это создаст благоприятные условия входа наших производителей в глобальный халяльный рынок. Соответствующие ГОСТы разработаны с участием Роскачества и утверждены Росстандартом. С обоими ведомствами Мордовия плодотворно сотрудничает», – добавил Артем Здунов.

По поручению Президента Российской Федерации Владимира Путина республика в статусе пилотного региона активно развивает производство органической продукции. По количеству сертифицированных производителей Мордовия входит в ТОП-5 регионов страны. В республике производится единственная в России линейка органических бакалейных продуктов, напитков, косметики, диетических продуктов, детского питания, в том числе для питания в школах.

Фото: e-mordovia.ru

«Это во многом позволило нам профессионально заниматься вопросами школьного питания. Я возглавляю соответствующую рабочую группу Государственного Совета. Мы работаем, в том числе, по продовольственной программе ООН в разных странах. Это технологии производства питания, подбор правильного питания, витамины, пищевой рацион для детей в зависимости от места их проживания. Мы начинаем, прежде всего, с того, в каком регионе какие продукты и чего не хватает детям для нормального развития. У нас отличные технологии международного уровня, предлагаю с ними ознакомиться на нашем стенде», – обратился Артем Здунов к участникам форума.

Глава Мордовии также выразил заинтересованность предприятий региона в расширении рынков сбыта, в инвестиционном партнерстве с государствами исламского мира. «В России лидерские позиции у нас есть, теперь мы ориентированы на глобальный рынок», - сказал Артем Здунов.