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НовостиПолитика19 мая 2023 12:00

У границ России оборудованы несколько сотен тысяч оборонительных сооружений

Мишустин сообщил о сотнях тысяч оборонительных сооружений на границах России
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
У границ России оборудованы несколько сотен тысяч оборонительных сооружений Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

У границ России оборудованы несколько сотен тысяч оборонительных сооружений Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова

На границах России завершено оборудование сотен тысяч оборонительных сооружений, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

«Полностью завершено оборудование нескольких тысяч оборонительных сооружений на территориях приграничных районов и новых субъектов», – сказал глава кабинета министров на заседании Координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил России.

Мишустин добавил, что правительство страны направило ресурсы на организацию специального технического прикрытия, в том числе на закупку средств обнаружения и противодействия беспилотным летательным аппаратам.

Как писал сайт KP.RU, в конце марта премьер-министр провел заседание координационного совета по обеспечению потребностей Вооруженных сил РФ. Мишустин поручил Минстрою быстрее завершить строительство и передать Минобороны фортификационные сооружения на линии размещения вооруженных сил в рамках СВО. Он отметил, что большая часть фортификационных сооружений уже полностью оборудована.

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